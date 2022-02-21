В Нижнем Тагиле мошенники взломали Instagram-аккаунт владелицы отеля «Лесная» Ольги Вертуновой и просят от её имени 230 тысяч рублей на операцию  

В Нижнем Тагиле неизвестные взломали Instagram-аккаунт владелицы парк-отеля «Лесная» Ольги Вертуновой и выложили пост о сборе денег на операцию её сыну. Злоумышленники написали, что сын Ольги якобы попал в ДТП и теперь ему нужна сложная и дорогостоящая операция. Мошенники написали номер банковской карты, приложив фотографию сына Вертуновой.

«Я сидела на процедурах, зашла в Instagram и поняла, что не могу войти в свой аккаунт. Попросила девочек в салоне помочь, они зашли на страницу, а там такое. Мне тут же стали писать, звонить друзья и говорить о том, что люди уже переводят деньги. Хочу заявить, что у нас всё в порядке! Деньги переводить не нужно, это мошенники!» — рассказала АН «Между строк» Ольга Вертунова.

На Instagram Ольги подписано более 5000 человек. Она попросила не верить подобной информации, пожаловаться на аккаунт и заблокировать его.