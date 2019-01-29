В Нижнем Тагиле мошенники вымогают с горожан деньги за съёмки в сериале «Физрук» 

В Нижнем Тагиле появились мошенники, которые, выступая от имени телеканала ТНТ, собирают с людей деньги. Об этом АН «Между строк» рассказали в кинотеатре «Красногвардеец», в котором 1 февраля якобы должен пройти кастинг актёров массовки.

Как рассказали в «Красногвардейце», в кинотеатр стали поступить звонки от обманутых горожан. Тагильчане отправляли заявки на участие в кастинге, после чего с ними связывались организаторы. Они сообщали, что кастинг пройдёт в кинотеатре «Красногвардеец», и предлагали купить некую «индивидуальную карту актёра» либо другую услугу, которая поможет в прохождении актёрского отбора. Уже несколько тагильчан отправили деньги мошенникам.

«Поступило уже несколько звонков, причём от людей разного возраста. Например, звонил школьник, который возлагает большие надежды на этот кастинг. Мы спешим предупредить тагильчан, что наш кинотеатр не имеет никакого отношения к кастингу и съёмкам данного сериала», — прокомментировали ситуацию в «Красногвардейце».

Недавно в нескольких пабликах Нижнего Тагила появилась информация о том, что 1 февраля в городе пройдёт кастинг актёров массовки в популярный телесериал «Физрук». К участию приглашают «симпатичных, позитивных молодых людей от 14 до 28 лет», а также мужчин и женщин от 29 до 65 лет в массовку второго плана. За съёмочный день организаторы обещают желающим попасть на телеэкран 1500 рублей. Точно такие же сообщения были опубликованы в городских пабликах Саранска, Белгорода, Архангельска, Магнитогорска, Улан-Удэ, Иваново и других городов.

Аферисты общаются с подавшими заявку людьми только по электронной почте. Они представляются агентами кинокомпании «MFmedia, GudStorMedia» и поясняют, что индивидуальная карта актёра нужна для прохода на съёмочную площадку. Она является доказательством того, что её обладатель является участником проекта. Изготовление карточки стоит 2800 рублей, причём большую часть расходов (70%) студия берёт на себя. Потенциальный актёр должен заплатить всего 1000 рублей, причём затраченная сумма якобы будет возвращена после первого съёмочного дня.

«Таким образом вы подтверждаете своё участие в съёмках, а студия будет уверена в том, что график съёмок не будет нарушен в случае неявки установленного количества актёров. Такие случаи действительно имеют место быть, и до момента установления процедуры подтверждения на съёмки являлось менее 60% людей из числа утверждённых, что значительно затрудняло процесс съёмок. К сожалению организация взноса для новых актёров — вынужденная мера, которая однако гарантирует порядочность и ответственность. Это стандартная процедура для многих киностудий, которую проходят практически все начинающие актёры», — пишут агенты киностудии (орф. и пункт. сохранены. — Прим. ред.).

На уловку мошенников чуть не купился 22-летний тагильчанин Иван Кравченко. Молодой человек работает в торговой сети и мечтает о творческой карьере.

«Увидел в соцсетях пост, стало интересно. Моя работа мне не очень нравится, я бы хотел свою жизнь связать с творчеством. Поэтому решил попробовать, до этого в кастингах никогда не участвовал. Я обратился к профессиональному фотографу, чтобы сделать нормальные фото. Написал им вчера, ответ пришёл сегодня. Я не особо вчитывался, показал сообщение сестре, она-то и поняла, что что-то с этим кастингом не так», — рассказал АН «Между строк» Иван Кравченко.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что пока не получали заявления от обманутых тагильчан. В полиции горожан просят не отправлять деньги мошенникам, а также обращаться по уже произошедшим эпизодам в органы внутренних дел.