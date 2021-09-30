В Нижнем Тагиле мошенники, работающие под видом полицейских, похитили у пожилой тагильчанки почти 1,5 млн рублей

Накануне в полицию Нижнего Тагила обратилась 67-летняя пенсионерка, которая перевела телефонным мошенникам почти 1,5 млн рублей. Женщина призналась, что раньше ей тоже звонили мошенники, но она игнорировала все незнакомые звонки. Однако в тот роковой день по непонятным причинам взяла трубку.

По словам пенсионерки, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником МВД и сообщил, что в Москве некий гражданин Орлов имеет на руках доверенность от её имени и с её подписью на оформление кредитов. Псевдополицеский сказал, что передаст все материалы следователю в Нижнем Тагиле, а после с ней свяжутся представители Центрального банка.

Через какое-то время пенсионерке позвонили из «местной полиции» и сказали следовать всем инструкциям представителя банка. После этого звонка, по словам заявительницы, она начала верить мошенникам. Тем не менее женщина решила всё-таки самостоятельно позвонить в дежурную часть полиции, чтобы убедиться в достоверности информации. Но к этому времени ей позвонил сотрудник банка.

Собеседник настойчиво убеждал пожилую женщину выполнить всё, что он скажет, чтобы сберечь деньги. «Банковский специалист» вынудил бабушку снять наличные со всех карт и положить их на «единый лицевой счёт». Так женщина перевела мошеннику 200 тысяч рублей.

На следующий день «представитель банка» снова вышел на связь и сообщил, что на её имя оформлена заявка на кредит в сумме 1 миллион 230 тысяч рублей и если она срочно не снимет деньги, то это сделают мошенники. Женщина вновь пошла в банк, оформила заём на указанную сумму, сказав, что деньги требуются на ремонт дачи. «Специалист банка» торопил женщину и постоянно запугивал, запрещая сообщать кому-либо об их разговорах. Позже, взяв выписку из банка, женщина обнаружила, что деньги переведены удалённо двумя платежами на неизвестные счета.

Мучаясь сомнениями, тагильчанка пошла в дежурную часть на Островского, 7, откуда ей якобы звонили. Дежурные объяснили женщине, что она общалась с мошенниками.

Чтобы избежать подобных ситуаций и не стать жертвой аферистов, правоохранители советуют не отвечать на телефонные звонки с незнакомых номеров и не верить информации о подозрительных операциях.