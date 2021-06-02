В Нижнем Тагиле мошенники представляются электриками и пытаются проникнуть в квартиры

Ещё одну схему развода доверчивых граждан придумали тагильские мошенники. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Татьяна, ей на городской номер позвонила незнакомая девушка, которая сообщила, что сегодня к ней домой придут электрики из «Тагилэнерго».

«Девушка назвала мой точный домашний адрес и ФИО, уточнила актуальность данных. Да, говорю, всё пока верно. Тогда она говорит: “Уведомляем вас, что квартиры вашего дома сегодня осматривают электрики “Тагилэнерго” на предмет открытой проводки, откройте им, они к вам идут”. Я ей сразу не поверила, поскольку подобные осмотры только через управляющую компанию, и положила трубу. Звоню на всякий случай в свою УК, вдруг я чего не знаю. Там, как я и предполагала, в первый раз слышат о такой проверке. Вот так вот. Будьте бдительны и предупредите родных», — пояснила Татьяна.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что в полицию пока подобных обращений не поступало.