В Нижнем Тагиле мошенники под видом полицейских и медиков обворовали пенсионеров

3 августа в Нижнем Тагиле 92-летний пенсионер был обманут женщиной, представившейся медицинским работником, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». По данным полиции, мошенница подошла к пожилому мужчине на улице, представилась участковым врачом и сообщила, что ему необходимо срочно сдать анализы.

«Лжемедик пошла вместе с пожилым человеком домой. В квартире женщина вдруг вспомнила, что ей нужно в банк, а деньги она не успела разменять. Мошенница поинтересовалась, не поможет ли ей пенсионер с разменом. Добродушный дедушка вынес свои сбережения, незнакомка быстро “обменяла” деньги и заторопилась к выходу. На резонный вопрос дедули “а как же анализы”, “врач” бросила на ходу, что за ними придёт медсестра. Когда пенсионер стал убирать деньги на место, купюры показались ему какими-то подозрительными», — говорят в полиции.

Обман раскрылся после того, как пенсионер показал купюры в ближайшем магазине. Вместо настоящих денег мошенница оставила мужчине билеты банка приколов, похитив 70 тысяч рублей.

Ещё одно заявление в полицию о подобном преступлении накануне, 5 августа, подала 86-летняя тагильчанка, которая пояснила, что в домофон к ней позвонил неизвестный и представился участковым уполномоченным. Женщина впустила в дом якобы полицейского, который был одет в гражданскую одежду, не спросив никаких документов.

«Злоумышленник показывал фото какого-то мужчины, якобы разыскиваемого полицией, интересуясь у пожилой тагильчанки, не знает ли она такого. Потом попросил женщину принести паспорт для заполнения необходимых документов. Женщина отлучилась ненадолго, а когда вернулась, незнакомца в квартире уже не было. Оказалось, что после визита лжеучасткового исчезли 19 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

Сотрудники полиции напоминают, что нужно быть бдительными и не впускать в дом незнакомых людей, представителями каких бы организаций они ни назывались. Обязательно спрашивать документы и номер телефона организации, чтобы уточнить, есть ли такой сотрудник и направляли ли его к вам. При любых сомнениях необходимо звонить родным и близким для получения консультации.