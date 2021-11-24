В Нижнем Тагиле мошенники под видом электриков украли у пожилой пары с сыном-инвалидом 600 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле мошенники украли из квартиры пенсионеров 600 тысяч рублей. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», двое неизвестных представились электриками и проникли в одну из квартир на ГГМ, где проживают двое пенсионеров 72 и 80 лет и их 50-летний сын-инвалид. Когда пенсионеры отвлеклись, лжеэлектрики украли всю наличность. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению обстоятельств случившегося.

«Хочется обратить внимание тагильчан и предостеречь их от действий злоумышленников, которые вводят в заблуждение жильцов о своей принадлежности к коммунальным или социальным службам. Самое простое правило: не впускайте в дом незнакомых вам лиц. Данной информацией необходимо поделиться со своими родными, особенно пожилыми людьми. Для того чтобы обезопасить себя, держите под рукой телефоны управляющей компании и иных организаций, чтобы иметь возможность позвонить и проверить информацию», — рассказывают в ведомстве.