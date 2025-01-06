В Нижнем Тагиле мошенники под предлогом вступления в общедомовой чат взламывают аккаунты в Telegram 

Жители Гальянки бьют тревогу: на дверях подъездов многоквартирных домов появились объявления с QR-кодами, которые, как утверждается, ведут в общедомовой чат. Однако, по словам одного из читателей АН «Между строк», после сканирования этого кода происходит взлом аккаунта в Telegram.

«На подъездах в микрорайоне ГГМ появились объявления с QR-кодами, которые ведут в бота под названием niizhniy tagil_bot. Народ пишет, что после сканирования этих кодов взламывают аккаунты в Telegram. Такие бумажки замечены на улицах Дружинина, 35, а также на Уральском проспекте, 32 и Захарова, 12. После того как соседи рассказали о взломах, я сразу всё заблокировала, удалила и поменяла пароль в своём аккаунте. Сначала мы подумали, что это объявление от УК “СтройСервис”, но жители дома на Захарова говорят, что у нас разные управляющие компании», — рассказал АН «Между строк» читатель.

Оперативный комментарий от управляющей компании «СтройСервис» получить не удалось.

По данным из пабликов, аналогичные объявления также были замечены в Екатеринбурге.