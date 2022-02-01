В Нижнем Тагиле мошенники от имени «Россети Урал» предлагают строительным компаниям стать субподрядчиками 

В Нижнем Тагиле неустановленные лица от имени компании «Россети Урал» предлагают строительным организациям принять участие в торгах на электронной площадке и стать субподрядчиками для выполнения ремонта в здании Нижнетагильских электрических сетей (филиал «Свердловэнерго», входит в состав «Россети Урал»), рассказали в пресс-службе «Россети Урал».

Для участия в тендере злоумышленники предлагали оформить за 60 тысяч рублей все необходимые документы, в том числе лицензию для участия в торгах. Выдавая себя за представителей «Россети Урал» мошенники использовали открытые данные предприятия, чтобы войти в доверие к потенциальной жертве. Отличие можно найти только в адресе электронной почты.

Выявить преступную схему специалистам «Свердловэнерго» помогли добросовестные строительные компании, которые обратились к энергетикам с просьбой подтвердить данное «предложение». В компании подчеркнули, что все закупки «Россети Урал» публикует на своем официальном сайте. Энергетики рассматривают возможность обращения в полицию.

Если ваша организация получала подобные предложения, вы можете обратиться в филиал «Свердловэнерго» по электронной почте golovachev-ay@rosseti-ural.ru