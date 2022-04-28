В Нижнем Тагиле молодым сотрудникам правопорядка провели экскурсию с криминальными подробностями

В Нижнем Тагиле для молодых сотрудников полиции провели экскурсию по историческим местам города. Экскурсию провела представитель Центра развития туризма Нижнего Тагила Татьяна Коржавина, а инициатором мероприятия стала заместитель начальника отделения по работе с личным составом МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник Елена Гришанова.

По словам Татьяны Коржавиной, это первая экскурсия такого формата, она предназначена для молодых сотрудников, которые только поступили на службу. Её главная цель — знакомство с историей родного города.

«В Центре развития туризма мы занимаемся продвижением истории нашего города. К сожалению, иногда оказывается, что сами тагильчане плохо знают историю своего города, поэтому мы с радостью откликнулись на просьбу правоохранителей, по итогу получился отличный совместный проект. Мы постарались продумать маршрут, который будет наиболее интересен для сотрудников правоохранительных органов. Со стороны Центра развития туризма была предоставлена историческая информация о городе, а со стороны управления внутренних дел — информация об истории полиции города, объектах, которые входят в эту историю, о людях-сотрудниках, внёсших вклад в историю города, поэтому наш маршрут получился достаточно насыщенный по объектам посещения», — отметила Татьяна Коржавина.

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», стартовала экскурсия возле обелиска «Солдатам правопорядка, погибшим при выполнении служебных обязанностей», расположенного возле здания Межмуниципального управления на улице Островского. Затем молодые полицейские посетили несколько объектов пешеходного туристического маршрута «Малахитовая линия», памятник Ленину, Памятный Крест и Историко-краеведческий музей.

Особое внимание уделили мемориалу «Воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты». Дошли до улицы Горошникова, которая названа в честь заместителя начальника УВД Нижнего Тагила полковника милиции Иосифа Горошникова, погибшего при обезвреживании опасного преступника.

На обратном пути участники познавательной прогулки прошли по улице Карла Маркса, где находится старое здание управления внутренних дел. В настоящее время там располагается подразделение полиции общественной безопасности. Рядом со зданием находится обелиск, где увековечены имена сотрудников милиции, павших в боях во время Великой Отечественной войны.