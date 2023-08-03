В Нижнем Тагиле молодая пара на протяжении шести лет терроризирует пожилую соседку

Молодая пара из Нижнего Тагила заплатит 50 тысяч рублей за хамское отношение к пожилой соседке. Такое решение принял Свердловский областной суд и потребовал взыскать в качестве компенсации морального вреда по 25 тысяч рублей с каждого из супругов. Как пишет «Российская газета», история началась ещё в 2017 году. Всё это время тагильчанка, проживающая в девятиэтажке на Гальянке, терпела хулиганские выходки со стороны своих соседей, которые то и дело доставляли женщине беспокойство: курили на площадке и в общем тамбуре, принимали шумные компании, а на любые замечания в их адрес вступали в словесную перепалку.

Женщине пришлось попросить о помощи свою дочь, которая временно переехала к матери, чтобы оберегать её от агрессоров. Однако супружеская пара не перестала кошмарить соседку: меняла замки на входной двери в секцию, из-за чего тагильчанка не могла попасть домой, заливала клеем замок в её квартире.

Все жалобы на агрессивных соседей полиция не фиксировала, обосновывая это тем, что состава преступления нет. Тогда дочь пенсионерки застраховала квартиру и даже поставила её на сигнализацию, однако это создало новые проблемы: с завидной регулярностью кто-то отключал тумблер в электрощитке, из-за чего сигнализация начинала срабатывать вхолостую. На вызов приезжали сотрудники ЧОП и раз за разом фиксировали ложный вызов. Тогда тагильчанка решила установить две камеры видеонаблюдения, одну направила прямо на электрощиток.

Как рассказала АН «Между строк» юрист Юлия Павлова, представляющая интересы пожилой женщины и её дочери, соседи-агрессоры установили камеры раньше пострадавшей. Оборудование было направлено почему-то в сторону квартиры, где живёт пенсионерка и её дочь, и захватывало общую площадку напротив входной двери соседской секции. По словам тагильчанки, пара продолжала издеваться над ними и портить имущество: на видеозаписях видно, как супруги курят прямо в камеру, заклеивают объектив. В итоге провода, соединяющие камеру с аккумулятором, кто-то перерезал. А потом камеры и вовсе исчезли. Чтобы выяснить, кто их украл, женщина попыталась получить записи с соседских камер через ходатайство в суд. На что молодые супруги заявили: их камеры — муляж для отпугивания воришек, а записей не существует.

Полиция не принимала заявления даже после фиксации факта порчи имущества. У соседей находилось алиби, появился свидетель, который утверждал, что в день происшествия супружеская пара не покидала квартиру. Пострадавшим пришлось обратиться в суд, который постановил взыскать в качестве компенсации морального вреда по 25 тысяч рублей с каждого из супругов. С решением они не согласились и подали апелляцию в Свердловский областной суд, где просили снизить компенсацию морального вреда до 1 тысячи рублей с каждого. Но судебная коллегия по гражданским делам отклонила их просьбу, решение суда первой инстанции осталось в силе. Теперь молодой паре придётся заплатить за многолетнее хамство.

В беседе с журналистом АН «Между строк» юрист Юлия Павлова рассказала, что молодые соседи продолжают терроризировать пожилую женщину. Пришлось подать очередной иск в суд, а тагильчанка переехала жить в другую квартиру, так как в этом месте дальше ей находиться было просто небезопасно. Юрист полагает, что у супружеской пары есть определённая цель — выжить тагильчанку из квартиры.

«Женщина больше года, пока эти судебные тяжбы идут, вообще не проверяет квартиру. Последний раз, по-моему, она там была в декабре 2022 года. У неё есть ещё одна квартира, в которой она сейчас живёт. У нас были уже несколько судов. Сначала они по двери межсекционной судились, соседи проиграли суд. По видеокамере, которую женщина успела поставить, все инциденты многолетние были зафиксированы. Но потом камеру украли, причём их камеры остались, а вот камеры дочери пенсионерки почему-то исчезли. Есть уголовное дело, но врят-ли кого-то установят. Она сейчас решает вопрос о продаже этой квартиры, так как жить там невозможно. Видимо, они изначально этого и добивались. Не знаю, это их личная цель или они просто исполнители. Сколько бы ни писали жалоб, обжаловали потом в прокуратуру, невозможно было доказать, что соседи имеют определённую преступную цель. Мы эти факты доказать не смогли», — уточняет Юлия.