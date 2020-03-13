В Нижнем Тагиле многодетная мать получила условный срок за избиение полицейского

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила приговорил к условному сроку 30-летнюю местную жительницу, которая избила сотрудника полиции. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района, в ночь на 7 января 2020 года женщина возвращалась домой, отметив с родственниками Рождество. Подсудимая решила перейти проезжую часть на улице Победы на красный сигнал светофора и была замечена и остановлена нарядом ППС. Полицейские предложили женщине проехать в отдел, чтобы составить протокол за появление в общественном месте в пьяном виде, но нарушительница оказала сопротивление и несколько раз руками и ногами ударила стража порядка. На суде она признала вину и раскаялась. Объяснила, что под действием спиртного не могла контролировать свои действия. Суд учёл, что тагильчанка воспитывает троих детей, и приговорил её к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.