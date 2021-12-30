В Нижнем Тагиле «Мисс Вакцина» и Дед Мороз поздравили сотрудников ГУФСИН

В Нижнем Тагиле 30 декабря сотрудников тагильской колонии ИК-6 поздравили с наступающим Новым годом «Мисс вакцина» и Дед Мороз со Снегурочкой. Они раздавали витамины и играли в фанты, рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«“Мисс Вакцина” интересовалась у каждого входящего, имеется ли у него прививка. При получении положительного ответа крепко жала руку и угощала витаминкой, а в случае отрицательного ответа (их почти не было — только если медотвод) рекомендовала скорее исправить это недоразумение. Но так как непривитых сотрудников в учреждении единицы, “Мисс Вакцина” была очень довольна и не успевала раздавать витамины», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ГУФСИН пели, танцевали, рассказывали стихи, вспоминали тосты и частушки. Каждый получил лотерейный билет и выиграл маленький, но приятный подарок. В ведомстве отмечают, что в учреждениях свердловского ГУФСИН вакцинированы 90% сотрудников и более 70% осуждённых.