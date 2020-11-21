В Нижнем Тагиле микроавтобус выезжал с парковки и сбил женщину, которая садилась в такси

В Нижнем Тагиле микроавтобус сбил 37-летнюю женщину, которая садилась в такси. Инцидент произошёл утром 20 ноября на парковке возле женской консультации на улице Мира. Водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter выезжал задним ходом из парковочного кармана и, не заметив женщину, наехал на неё, прижав к машине такси.

«Женщина-пешеход заранее вызвала такси, которое она ожидала в парковочном кармане. После того как автомобиль модели Renault подъехал в назначенное место заказа, женщина стала осуществлять посадку в такси, в этот момент водитель припаркованного автомобиля Mercedes-Benz Sprinter начал движение задним ходом, осуществив наезд прямо на женщину, тем самым она оказалась зажатой между автомобилями», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Женщину госпитализировали в больницу с тупой травмой грудной клетки и живота.

Сотрудники Госавтоинспекции также выяснили, что за рулём автобуса находился 33-летний мужчина, который за 2020 год восемь раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости и непристёгнутый ремень безопасности. Водитель такси имеет официальное разрешение на перевозку пассажиров легковым такси, однако на момент ДТП мужчина не имел путевого листа, а также не прошёл проверку технического состояния транспортного средства и предрейсовый медицинский осмотр. За это ему выписали штраф.