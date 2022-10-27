В Нижнем Тагиле металлурги, юристы и чиновники обсудили проблемы природоохранного законодательства, которые мешают внедрять «зелёные» технологии

Влияние экологического законодательства на развитие реального сектора экономики и возможности его корректировки обсудили крупные металлургические компании вместе с юристами на встрече в рамках Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале».

Круглый стол прошёл в ДК НТМК. В нём, кроме юристов, приняли участие главы Нижнего Тагила и Качканара Владислав Пинаев и Андрей Ярославцев, специалисты ЕВРАЗа, «Уралвагонзавода» и «Русской медной компании». Обсудить несовершенство российского законодательства также приехали представители Минприроды и Заксобрания Свердловской области, Уральского управления Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, научно-экспертного сообщества.

Мероприятие организовали по инициативе Ассоциации юристов России. Смешанный формат, с использованием онлайн-видеосвязи, позволил привлечь как можно больше заинтересованных участников.

«Сегодня "зелёная повестка" очень актуальна. Идущие в ногу со временем предприятия стремятся привлекать инвестиции в проекты с экологичными, энерго- и материалосберегающими технологиями. На круглом столе мы рассмотрели пробелы и коллизии в законодательстве, которые тормозят внедрение "зелёных" технологий на предприятиях, и обсудили то, какую поддержку ожидают получить предприятия от законодателей для успешной реализации природоохранных мероприятий», — отметил председатель Нижнетагильского отделения СРО «Ассоциация юристов России» Олег Герасимов.

По мнению сторон, один из проблемных вопросов — стандарты доказывания в административных делах в сфере экологии. Сейчас причинение вреда окружающей среде определяют при помощи замеров воздуха в контрольных точках. Не учитываются используемые предприятиями технологии, влияние иных источников выбросов и многие другие природные и техногенные факторы. Такой упрощённый подход не позволяет металлургическим компаниям корректно определить вектор направления инвестиций — какое оборудование или производственный участок нужно модернизировать в первую очередь.

Сейчас «Ассоциация юристов России» готовит резолюцию с предложениями и рекомендациями всех участников круглого стола по совершенствованию регионального и федерального законодательства и госрегулированию в сфере охраны окружающей среды. Документ направят в Государственную думу, Законодательное собрание Свердловской области, профильные министерства и ведомства, а также в Свердловское региональное объединение «Депутатская вертикаль».