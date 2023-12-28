В Нижнем Тагиле местный житель отправлен на 12 лет в тюрьму за жестокое убийство малознакомой девушки

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор в отношении 35-летнего жителя Вагонки, обвиняемого в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорён к двум годам тюрьмы.

По версии следствия, 23 апреля 2022 года осуждённый пригласил в гости малознакомую девушку для совместного распития спиртного. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил обидчицу руками и ногами как минимум 166 раз. От полученных травм девушка скончалась на месте.

На суде подсудимый свою вину не признал, заявив, что не имел умысла на убийство. Тем не менее суд счёл доводы стороны обвинения достаточными, чтобы признать убийство девушки умышленным. В итоге судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет тюремного заключения в колонии общего режима. На момент публикации приговор не вступил в законную силу.