В Нижнем Тагиле местный житель до смерти забил свою возлюбленную кулаками и палкой

В Нижнем Тагиле 62-летний местный житель на почве ревности в пьяном угаре забил до смерти свою 53-летнюю сожительницу. Прокуратура Дзержинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 2 июля этого года на Вагонке, в квартире на улице Тельмана, мужчина со своей сожительницей выпивал алкоголь. Во время застолья женщина начала угрожать ухажёру, выражаться нецензурно и оскорбительно. Мужчина воспринял эту агрессию как унизительную для его чести и достоинства и решил расправиться с дамой: он нанёс женщине не менее 89 ударов кулаками по голове, туловищу и ногам, а затем подобранной деревянной палкой нанёс своей жертве не менее 16 ударов по голове и спине. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Как сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Александр Шульга, свою вину мужчина признал.

«В ходе предварительного следствия проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе судебная психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого, которая показала, что он вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действиях). Вину фигурант признал, детализировав свои показания в ходе следственного действия — проверки показаний на месте», — уточнил Александр Шульга.

Стало известно, что мужчина ранее обвинялся по нескольким статьям и был судим, об этом рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В дежурную часть отдела полиции № 17 Нижнего Тагила сообщение об обнаружении тела женщины поступило в 10:22 от неизвестного. Личность погибшей сыщики уголовного розыска установили оперативно: ей оказалась проживавшая по этому адресу ранее не судимая 53-летняя жительница. Накануне трагедии, около 2 часов ночи, жертва жестокой расправы распивала спиртное со своим 62-летним сожителем, неработающим, ранее судимым в 2005 году по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания), в 2008 году — по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего) и в 2020 году — по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Когда хмельные пары превысили количество разума, кавалер принял для себя решение по принципу “либо со мной, либо никому” и схватился за орудие убийства, зверски избив возлюбленную подругу жизни. Количества причинённых травм хватило бы, чтобы лишить жизни нескольких человек. Когда алкогольный угар прошёл, подозреваемый не стал строить из себя героя и дал признательные показания», — отметил полковник Горелых.

На данный момент уголовное дело направлено прокуратурой в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи предусматривают наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.