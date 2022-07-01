В Нижнем Тагиле местные жители хотели украсть у мэрии две квартиры

Двое жителей Нижнего Тагила, подделав судебное решение и договор приватизации, попытались присвоить две принадлежащие муниципалитету квартиры общей стоимостью почти 3 млн рублей.

Как следует из решения, опубликованного на сайте Свердловского областного суда, документы с заявлением о регистрации права собственности на две квартиры один из мошенников предоставил в филиал ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», где работал его пособник. Последний документы принял, но сделку зарегистрировать так и не удалось, потому что другие сотрудники заподозрили её фиктивность.

Когда афера вскрылась, обвиняемые признали свою вину и написали явку с повинной. В декабре 2021 года Ленинский районный суд признал мужчин виновными, одному из них суд назначил 3 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление). С его соучастника в пользу мэрии был взыскано 2 млн 866 тысяч рублей, а также назначено наказание в виде 1,5 лет условного срока с испытательным сроком 1 год. После стороны подали апелляционную жалобу.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию и назначил одному из злоумышленников наказание 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, второму приговор оставил без изменения.