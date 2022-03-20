В Нижнем Тагиле местного жителя приговорили к 9 годам колонии за торговлю наркотиками

В Нижнем Тагиле местного жителя приговорили к 9 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков. Как сообщает паблик во «ВКонтакте» «Лампа Екатеринбург», мужчину задержали после того, как он разложил 30 свёртков с запрещённым веществом.

По версии следствия, в апреле 2020 года осуждённый был безработным и при этом употреблял наркотики. Тогда он решил устроиться закладчиком. Куратор интернет-магазина прислал ему сообщение с фотографией и описанием тайника с наркотиками. По координатам в районе трассы в направлении Кушвы молодой человек отыскал закладку, привёз её в съёмную квартиру, после чего получил указание разложить это в 30 мест.

После расфасовки мужчина поехал в Дзержинский район, где в лесополосе разложил ранее приготовленные 30 свёртков в тайники и сфотографировал места их нахождения. Далее с другом, у которого при себе имелись наркотики, они направились в сторону Исинского кладбища, где они были остановлены сотрудниками ППСП. Закладчика задержали, а друг, скинув свёртки с веществом, убежал.

В отделе полиции у задержанного нашли 30 фотографий с изображением лесополосы, с указанием географических координат. В последующем полицейские обнаружили в тайниках 22 свёртка общей массой 168,37 грамма синтетического вещества PVP (производное от N-метилэфедрона). Мужчина уверял, что приобрёл наркотик для себя, но ему не поверили — 168 граммов вещества задержанному бы хватило на несколько лет при ежедневном потреблении. По словам мужчины, он раскладывал наркотики в разовых дозах, потому что боялся хранить всё в одном месте: это могли обнаружить его родители или девушка.