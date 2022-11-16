В Нижнем Тагиле местная жительница заплатит 15 тысяч рублей за нападение на полицейского

В Нижнем Тагиле 35-летняя жительница Вагонки в состоянии алкогольного опьянения напала на полицейского, находящегося при исполнении своих обязанностей. Как сообщили АН «Между строк» в следственном управлении СК РФ по Свердловской области, инцидент произошёл 16 марта этого года в квартире дома на улице Бобкова. Было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд назначил тагильчанке наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.