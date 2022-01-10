В Нижнем Тагиле мэрия продала здание недостроенной котельной в центре города за 27 миллионов рублей 

В Нижнем Тагиле здание недостроенной котельной на пересечении улиц Пархоменко и Серова купила компания «УралСтройКомплекс», сообщает ИА «Все новости». Первоначальная стоимость котельной, которую выставили на продажу городские власти, составила 27 млн 640 тысяч рублей, но в итоге стоимость здания увеличилась на 100 тысяч рублей.

Торги прошли в прошлом году (24 декабря 2021 года), на них заявились несколько компаний. Приобрести активы планировали бизнесмен Андрей Шкловский из Перми, ООО «Завод дорожных строительных материалов», учредителем и директором которого является Алёна Рощупкина, и «УралСтройКомплекс» Владимира Винтовкина.

ООО ГК «УралСтройКомплекс» активно заявляется на торги, заявляемые администрацией. В 2021 году компания Владимира Винтовкина благоустраивала дворы за 34 млн рублей в районах улиц Газетной, Космонавтов и Ермака. Обустраивала террасы за 165 млн рублей на новой набережной Тагильского пруда. Помимо этого, «УралСтройКомплекс» восстанавливал дороги Верхней Салды после дождевых паводков летом 2021 года.

Здание четырёхэтажной котельной с начала 2000-х годов стояло недостроенным. Площадь здания составляет 3728 кв. метров, а территории — 6985 кв. метров. Строительство котельной законсервировали в 2015 году. Но применения этой территории власти города найти не смогли, и в итоге мэрия решила включить долгострой в план приватизации.