В Нижнем Тагиле медики ищут водителей-волонтёров, которые будут доставлять врачей и лекарства к пациентам с признаками ОРВИ и COVID-19. Как рассказали в пресс-службе ГБ № 1, из-за роста заболеваемости коронавирусом больница формирует резерв волонтёров в помощь медикам. Учреждение ждёт водителей на личном автомобиле, готовых помочь в часы работы неотложной помощи — с 08:00 до 00:00.

Тагильчан просят обращаться по телефону 8 (912) 246-00-13 — начальник отдела безопасности и транспорта Алексей Александрович Бабушкин и на электронную почту sb@ntgb1.ru.