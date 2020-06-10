В Нижнем Тагиле Mazda улетела в кювет после столкновения с Merсedes

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием Mazda и Mercedes-Benz. Как сообщили очевидцы, авария произошла 9 июня около 21:35 на улице Белогорской. От удара автомобиль Mazda улетел с проезжей части на обочину в траву. По сообщению подписчиков паблика «ЧП Нижний Тагил», находившиеся в транспорте люди живы, но есть пострадавшие. В ГИБДД сегодня утром рассказали, что виновник аварии — водитель Mercedes — был пьян.

«Водитель автомобиля "Мерседес" (мужчина 1962 года рождения), следуя по улице Белогорской со стороны Уральского проспекта в сторону улицы Муринской, у дома № 2 по улице Белогорской, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Мазда СХ5" под управлением водителя (женщины 1984 года рождения), двигающегося во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля "Мазда СХ 5" мужчина 1981 года рождения с переломом бедра госпитализирован в ЦГБ № 2», — пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

На месте происшествия было проведено освидетельствование водителя Mercedes, установлено опьянение и составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. В ГИБДД напоминают, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.