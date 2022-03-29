В Нижнем Тагиле мать узнала о «смерти» сына-военного в паспортном столе

Жительница Нижнего Тагила узнала о «гибели» своего сына-военного из выписки в паспортном столе муниципальной Службы правовых отношений на Черных, 19. Неделю назад тагильчанка заказала справку о количестве прописанных в её квартире человек, чтобы снизить плату за коммунальные услуги, поскольку в настоящее время её сын находится в командировке, предположительно на Украине. Когда женщина взяла в руки документ, то увидела, что напротив имени её сына было написано «умер».

«У меня было шоковое состояние, я была в ступоре. Во-первых, у меня нет никаких известий от сына. Каждый день я молюсь, чтобы он был здоров, и тут такая ситуация, что у меня просто нет слов», — рассказала АН «Между строк» Людмила.

25-летний сын Людмилы является военнослужащим и выписался из квартиры матери ещё в сентябре прошлого года. В феврале молодой человек в составе регулярных войск отправился в командировку и с тех пор не выходит на связь с родственниками.

«Я очень сильно переволновалась, а мне ещё в ночь на работу нужно было идти. У меня после такой новости даже подскочил сахар. Я начала рассказывать сотрудникам паспортного стола, что мой сын служит в армии, на передовой. И как вот так запросто можно было написать такое, мне непонятно», — говорит Людмила.

По словам тагильчанки, в Службе правовых отношений сразу исправили ошибку и за сутки сделали новую справку. В самом учреждении журналисту АН «Между строк» объяснять причины ошибки не стали, но уточнили, что тагильчанка написала жалобу на имя руководства, которую рассмотрит директор организации.