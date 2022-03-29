В Нижнем Тагиле мать узнала о «смерти» сына-военного в паспортном столе

Жительница Нижнего Тагила узнала о «гибели» своего сына-военного из выписки в паспортном столе муниципальной Службы правовых отношений на Черных, 19. Неделю назад тагильчанка заказала справку о количестве прописанных в её квартире человек, чтобы снизить плату за коммунальные услуги, поскольку в настоящее время её сын находится в командировке, предположительно на Украине. Когда женщина взяла в руки документ, то увидела, что напротив имени её сына было написано «умер».
«У меня было шоковое состояние, я была в ступоре. Во-первых, у меня нет никаких известий от сына. Каждый день я молюсь, чтобы он был здоров, и тут такая ситуация, что у меня просто нет слов», — рассказала АН «Между строк» Людмила.
25-летний сын Людмилы является военнослужащим и выписался из квартиры матери ещё в сентябре прошлого года. В феврале молодой человек в составе регулярных войск отправился в командировку и с тех пор не выходит на связь с родственниками.
«Я очень сильно переволновалась, а мне ещё в ночь на работу нужно было идти. У меня после такой новости даже подскочил сахар. Я начала рассказывать сотрудникам паспортного стола, что мой сын служит в армии, на передовой. И как вот так запросто можно было написать такое, мне непонятно», — говорит Людмила.
По словам тагильчанки, в Службе правовых отношений сразу исправили ошибку и за сутки сделали новую справку. В самом учреждении журналисту АН «Между строк» объяснять причины ошибки не стали, но уточнили, что тагильчанка написала жалобу на имя руководства, которую рассмотрит директор организации.
«Я не хочу никакого возмездия, тем более передо мной искренне извинились. Но, наверное, иногда нужно на какие-то ошибки указывать людям», — заключает женщина.