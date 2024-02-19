В Нижнем Тагиле мать ребёнка с ОВЗ раскритиковала школу экстремальных видов спорта для детей из-за отказа обучать её сына

В Нижнем Тагиле мать ребёнка с ОВЗ раскритиковала сетевую школу Extreme Kids, где детей учат кататься на роликах, велосипедах и беговелах. Конфликт произошёл из-за отказа взять на тренировки её сына, так как у сотрудников школы нет соответствующей квалификации. Мама ребёнка и руководство школы не смогли договориться ни лично, ни в переписке, после чего женщина решила написать отрицательный комментарий на платформе 2ГИС, а позже к ней присоединились её подруги.

«Были на одной тренировке. Красивая реклама с лозунгами, что берём всех и обучим каждого. Но это всего лишь реклама, для Нижнего Тагила она не соответствует действительности. Если ребёнок с ОВЗ, то ему откажут в посещении сразу или завуалированно, обещая написать/позвонить завтра или в следующем месяце, когда уточнят наличие свободного времени у наставников, которое есть, но не для данного ребёнка. При этом совсем не имеет значения ни уровень нарушений ребёнка, ни то, что об ОВЗ в школе были предупреждены заранее и на пробное занятие записали без проблем. Мой ребёнок хорошо позанимался и ждал следующей тренировки. Дальше просто идите мимо, мы не будем с ним и со всеми детьми, которые имеют хоть какие-нибудь особенности здоровья, работать. P.S.: в Екатеринбурге с этим прекрасно, а тагильский филиал пробил дно снизу. Информации о том, что дети с ОВЗ не допускаются на занятия, нет нигде: ни на официальном сайте клуба, ни на страницах в соцсетях, ни в самом помещении филиала. Информация должна быть в свободном доступе, чтобы каждый родитель имел возможность ознакомиться с ней и не тратил своё время на посещение данного места», — пишет на сайте 2ГИС Наталья Мартынова.

«Очень печально, что не все дети могут посещать данное место. Я мама особенного ребёнка, физически мой ребёнок подготовлен, почему ему отказывают в занятиях из-за того, что он не говорит? И делают акцент на то, что у них экстремальный вид спорта. Ребёнка мы не оставляем одного, он под наблюдением родителей и тренера. У любого ребёнка может пойти что-то не так. Просто больно осознавать то, что с любым ребёнком может случиться беда. И родители не сдаются и борются за то, чтобы ребёнок был как все и адаптировался к жизни. После хорошей тренировки мы были счастливы, что нам не отказали и поддержали, но мы были в числе первых, поэтому было всё хорошо. Видимо, после большого потока таких “неудобных” детей стали отсеивать. Спасибо за ещё одно доказательство того, что если обижают инвалида, то его все жалеют, но если он появляется в обществе, от него хотят избавиться поскорей, чтобы не мозолил глаза», — пишет ещё одна мама ребёнка с особенностями Анастасия Новикова.

Филиал школы Extreme Kids открылся в Нижнем Тагиле 16 декабря 2023 года. На занятии, как рассказывает Наталья Мартынова, её ребёнок был 8 февраля, после этого его принять отказались, так как «особенности работы с детьми с ОВЗ — это неоправданный риск, так как виды спорта экстремальные».

«Мы отказ свой мотивировали. Я считаю, что мы не имеем никакого права зарабатывать деньги, занимаясь с детьми с особенностями, продавая тем самым некачественный продукт, потому что ни один из наставников в нашей школе не имеет должной квалификации для работы с такими детьми. Согласно приказу Министерства физической культуры и спорта РФ, для работы сотрудник должен иметь квалификацию тренера по адаптивной физической культуре. Мои же ребята не обучены, поэтому мы отказали ребёнку до момента, пока мы не пройдём обучение и не станем квалифицированными в этой области», — объясняет директор школы в Нижнем Тагиле Ирина Бушина.

По словам Ирины Бушиной, только несколько людей, оставивших отзывы, побывали на тренировках. Другие, по её мнению, поддержали Наталью Мартынову и стали негативно отзываться о школе. После этого директор заявила, что вряд ли будет направлять своих сотрудников на обучение из-за большого числа нападок и «потребительского» отношения со стороны родителей детей с особенностями здоровья.