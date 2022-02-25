В Нижнем Тагиле мать-одиночка оставила маленького сына одного в квартире, а сама ушла отдыхать  

В Нижнем Тагиле 23-летняя мать-одиночка предстанет перед судом по обвинению в оставлении в опасности своего 3-летнего ребёнка. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 16 июля 2021 года женщина бросила маленького сына одного без еды и воды почти на сутки. Уходя, женщина оставила в квартире открытыми незастеклённый балкон и входную дверь.

«Длительный плач малолетнего ребёнка услышали соседи и, оказавшись в квартире, увидели голодного голого ребёнка в антисанитарных условиях. Сотрудниками полиции мальчик был доставлен в одно из детских лечебных учреждений. Мать, вернувшись домой, не обнаружив ребёнка, не предприняла никаких мер к его поиску, легла спать, была разыскана полицейскими лишь через два дня», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Допрошенные по уголовному делу свидетели рассказали, что женщина неоднократно оставляла сына под присмотром соседей, в том числе и на длительный период времени.

На данный момент прокуратура Тагилстроевского района направила дело в суд. Молодая мать обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению по малолетству).