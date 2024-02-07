В Нижнем Тагиле мать-кукушка сдала ребёнка в детдом, а сама подала документы на получение пособий

В Нижнем Тагиле следственными органами после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, местная жительница умышленно скрыла информацию о передаче несовершеннолетней дочери в приют для сирот, чтобы получать выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.

Прокуратура Тагилстроевского района рассматривала в отношении женщины дело о лишении родительских прав и установила, что матери несовершеннолетнего было назначено ежемесячное пособие по уходу за ребёнком. После надзорный орган организовал проверку, в ходе которой выяснилось, что женщина ранее передала маленькую дочь в детдом.

«Женщина, достоверно зная, что её дочь находится в отделении “Дома ребёнка”, спустя 3 месяца после помещения несовершеннолетней в учреждение для детей-сирот обратилась в органы Пенсионного фонда России за назначением и выплатой ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, умышленно не сообщив информацию о факте нахождения дочери на государственном обеспечении. В результате своих противоправных действий мать несовершеннолетней незаконно получила денежные средства в сумме свыше 130 тысяч рублей», — сообщают в ведомстве.

По итогу проверки прокурор Тагилстроевского района направил дело в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки указанным действиям. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.