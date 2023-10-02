В Нижнем Тагиле массовая драка между дорожными рабочими и пешеходом попала на видео 

В Нижнем Тагиле полиция пытается разобраться в деталях массовой драки между дорожными рабочими и пешеходом. Инцидент произошёл вечером 21 сентября на перекрёстке улиц Фрунзе и Черных. На записи с уличной камеры наблюдения видно, как молодой человек прошёлся по свежеуложенному асфальту, на что получил агрессивное замечание от рабочего. Словесная перепалка перерастает в драку, к которой подключаются коллеги рабочего.

Отметим, что молодой человек был не первым и не единственным пешеходом, который решил прогуляться по свежему асфальту. Возможно, для строителя 20-летний парень стал последним триггером, после которого он решил занять активную позицию.

«Помню, что меня избивали 5 или 6 дорожных рабочих неславянской внешности. Напали толпой, и буквально от нескольких ударов я отключился. После нападения я отключился и рухнул на землю, потеряв сознание. Когда очнулся, мне помогли подняться какие-то молодые люди»,一 комментирует ситуацию постродавший в «Инцидент Нижний Тагил».

«Парень ударил пожилого мужчину. Один из рабочих вмешался и потребовал, чтобы мужчина не трогал пенсионера. Агрессор тут же встал в боксёрскую стойку и напал на рабочего. Остальные члены бригады не стали молча смотреть на происходящее и проучили хулигана» 一сообщил ОД «Тагил без ям» представители подрядной организации.

В социальных сетях мнения тагильчан по поводу инцидента разделились. Одни считают, что молодому человеку не стоило вступать в конфликт с дорожниками, которые выполняют свою работу. Другие высказывают мнение, что парень поступил правильно и дал отпор.