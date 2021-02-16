В Нижнем Тагиле машины покрылись коркой льда из-за прорыва трубы

Накануне на улице Металлургов после прорыва трубы стоящие вдоль дороги автомобили покрылись льдом. Как рассказали тагильчане, вода вытекла на дорогу, а из-за проезжающих мимо машин жидкость попала на припаркованные авто, после чего они заледенели.

«Там где-то трубу прорвало, на дорогу вытекло, и целый день проезжающие машины обрызгивали, а после обеда тракторы всё подчистили прямо к машинам», — рассказали тагильчане.

В пресс-службе мэрии АН «Между строк» заявили, что коммунальная авария произошла на металлургическом комбинате.