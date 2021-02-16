Происшествия

В Нижнем Тагиле машины покрылись коркой льда из-за прорыва трубы

16.02.2021 13:37
В Нижнем Тагиле машины покрылись коркой льда из-за прорыва трубы

Накануне на улице Металлургов после прорыва трубы стоящие вдоль дороги автомобили покрылись льдом. Как рассказали тагильчане, вода вытекла на дорогу, а из-за проезжающих мимо машин жидкость попала на припаркованные авто, после чего они заледенели.

«Там где-то трубу прорвало, на дорогу вытекло, и целый день проезжающие машины обрызгивали, а после обеда тракторы всё подчистили прямо к машинам», — рассказали тагильчане.

В пресс-службе мэрии АН «Между строк» заявили, что коммунальная авария произошла на металлургическом комбинате.

Видео: vk.com / «Инцидент Нижний Тагил» / Игорь
Фото: 
vk.com / «Инцидент Нижний Тагил» / Припаркованные автомобили полностью покрылись льдом
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