В Нижнем Тагиле машинистам Мотовагонного депо не платили за переработку. Нарушения были выявлены в ходе проверки, которую провела транспортная прокуратура после обращения граждан к прокурору во время личного приёма.

Выяснилось, что на предприятии грубо нарушалось трудовое законодательство. Машинисты электропоездов выполняли также и обязанности составителей поездов, однако, соответствующие письменные соглашения об этом с ними не заключались и деньги им за дополнительную нагрузку не выплачивались.

После выявления нарушений прокурор направил представление начальнику предприятия, по итогам рассмотрения которого ответственное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Благодаря вмешательству прокуратуры машинисты получили компенсацию за совмещение профессий. Им провели перерасчёт заработной платы и выплатили задолженность, общая сумма которой составила более 280 тысяч рублей — по 55 тысяч рублей каждому машинисту.