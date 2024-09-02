В Нижнем Тагиле машина сбила ребёнка на велосипеде на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле, в посёлке Старатель, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Мальчик неожиданно выехал на пешеходный переход, где его сбила иномарка. Как сообщили в Госавтоинспекции города, ребёнок был госпитализирован с травмой ноги.

ДТП произошло 1 сентября на улице Гагарина. Как выяснили сотрудники ГИБДД, пострадавший одолжил велосипед у друга, чтобы съездить в магазин. На пешеходном переходе он не спешился и начал пересекать проезжую часть. Водитель Toyota Corolla, 30-летний мужчина, заметил мальчика слишком поздно, избежать столкновения не удалось. Родители ребёнка сообщили, что он был на прогулке с их разрешения, но о намерении кататься на велосипеде они не знали.

В начале учебного года дорожные полицейские планируют посетить школу, где учится пострадавший, чтобы напомнить детям о правилах поведения на дороге. Родителей мальчика могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Материалы проверки переданы в ПДН.