В Нижнем Тагиле маршрутная «Газель» врезалась в УАЗ

28 марта около 17:30 в районе дома № 24/1 по Восточному шоссе произошло ДТП с участием пассажирской «Газели». Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 34-летний водитель автомобиля УАЗ-3909, следуя по Восточному шоссе со стороны улицы Юности, не уступил дорогу маршрутке № 62, в которой находилось 8 пассажиров. В результате столкновения лёгкие травмы головы получили две женщины — пассажирки «Газели». После осмотра медиками они были отпущены домой.