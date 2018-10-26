В Нижнем Тагиле маршрутка сбила женщину

Сегодня утром у дома № 4б по улице Садовой пассажирская «Газель» сбила женщину. Как рассказали АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, около 8:40 26-летний водитель маршрутки, следуя по улице Садовой в сторону проспекта Строителей, при повороте налево в карман остановки общественного транспорта допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 35-летняя женщина с сотрясением головного мозга и ушибом коленного сустава госпитализирована в ЦГБ № 4. Установлено, что на момент происшествия водитель был трезв. За 2018 год мужчина семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.