В Нижнем Тагиле маршрутка на пешеходном переходе сбила женщину

Сегодня, 10 июня, около 11:00 на пешеходном переходе возле железнодорожного вокзала 28-летний водитель маршрутной «Газели» сбил 30-летнюю женщину. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, микроавтобус маршрута № 20 двигался со стороны проспекта Строителей и не пропустил пешехода. Пострадавшая была госпитализирована в ЦГБ № 4 с диагнозом «перелом копчика».

Сотрудниками дорожной полиции установлено, что водитель получил водительские права в 2016 году и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе и за непредоставление преимущества пешеходам. На момент аварии водитель был трезв.