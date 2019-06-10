В Нижнем Тагиле маршрутка на пешеходном переходе сбила женщину

Сегодня, 10 июня, около 11:00 на пешеходном переходе возле железнодорожного вокзала 28-летний водитель маршрутной «Газели» сбил 30-летнюю женщину. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, микроавтобус маршрута № 20 двигался со стороны проспекта Строителей и не пропустил пешехода. Пострадавшая была госпитализирована в ЦГБ № 4 с диагнозом «перелом копчика».
Сотрудниками дорожной полиции установлено, что водитель получил водительские права в 2016 году и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе и за непредоставление преимущества пешеходам. На момент аварии водитель был трезв.
«Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что, подъезжая к пешеходному переходу, водитель должен снизить скорость движения, убедиться в отсутствии пешеходов на переходе и только после этого продолжать движение. Если на соседней полосе перед пешеходным переходом остановилось другое транспортное средство, водитель должен предполагать, что, возможно, на пешеходном переходе находится пешеход. Пешеходам напоминаем, что, переходя проезжую часть дороги по пешеходному переходу, необходимо убедиться в собственной безопасности, выходить на проезжую часть можно только после того, как водитель вас увидел и принимает меры к остановке транспортного средства», — говорят в ГИБДД.