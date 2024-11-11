Общество
Происшествия

В Нижнем Тагиле малыш запер маму на балконе 

11.11.2024 15:53
В Нижнем Тагиле малыш запер маму на балконе 

Накануне, 10 ноября, на пульт управления диспетчеру Центра защиты населения Нижнего Тагила поступил вызов от прохожего, который заметил на незастеклённом балконе женщину без верхней одежды, просившую о помощи. Оказалось, что тагильчанка не смогла попасть в квартиру, поскольку дверь на балкон запер её двухлетний ребёнок.

«Женщина оказалась мамой двухлетнего малыша, который и закрыл её на балконе. Спасатели прибыли на место, с помощью лестницы-штурмовки поднялись на балкон и специальным оборудованием открыли балконную дверь», — рассказали в Центре защиты населения Нижнего Тагила.

 

Фото: Центр защиты населения Нижнего Тагила
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