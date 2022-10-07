В Нижнем Тагиле малолетние гопники ограбили ребёнка-инвалида

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница Красного Камня Татьяна. Женщина рассказала, что её 11-летнего сына ограбили трое малолетних хулиганов. Инцидент произошёл 5 октября у магазина в районе пересечения улиц Жуковского и Карла Либкнехта.

«Когда сын вышел из магазина, то к нему стали с угрозами приставать трое мальчишек, чтобы он им отдал чипсы. Сын пытался от них убежать, но хулиганы его догнали и отобрали чипсы. Я, к сожалению, была на работе в это время. Ребёнок очень сильно испугался, ревел. Соседи по дому пытались его успокоить, но у мальчика проблемы с речью, есть инвалидность», — говорит Татьяна.

Позже женщина сходила в тот магазин, где всё произошло. По мнению продавщицы, гоп-стоп могли совершить воспитанники одной из спецшкол, которые находятся в районе.

«Вот так у нас средь бела дня нападают, отбирают даже еду. Не в чипсах, конечно, дело, а в том, что теперь ребёнок будет вообще бояться выходить на улицу один. Очень много приложено усилий, чтобы особенный мальчик мог адаптироваться в социуме», — поясняет мама.

Директор Нижнетагильской школы № 1 Екатерина Филиппова заверила журналиста АН «Между строк», что ни один из её подопечных не мог стать участником данного преступления.

«У нас больше половины учеников — инвалиды, многие из них имеют проблемы с передвижением. У нас хорошие дети, воспитанные, дружелюбные, я даже не могу и представить, чтобы кто-то из них мог совершить такое. Но, естественно, если есть какие-то подозрения, то мама ребёнка может подойти к нам и мы всё обсудим», — говорит Екатерина Филиппова.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что никаких заявлений от граждан по похожим случаям к ним не поступало.

«Сотрудники ПДН в регулярном порядке посещают близлежащие общеобразовательные учреждения с целью профилактической работы, также систематически ведётся работа с подучётной категорией несовершеннолетних, проживающих на близлежащей территории. Сообщений в полицию о том, что несовершеннолетние доставляют беспокойство в районе улицы Жуковского, не поступало», — уточнили в полиции.