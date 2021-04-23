Общество

В Нижнем Тагиле магазин с надгробиями использовал в рекламе Юрия Гагарина. Такой маркетинг оценили не все

23.04.2021 16:38
В Нижнем Тагиле магазин с надгробиями использовал в рекламе Юрия Гагарина. Такой маркетинг оценили не все

В Нижнем Тагиле в витрине магазина, продающего надгробия, появился памятник космонавту Юрию Гагарину. Каменную плиту с гравировкой фотографии Гагарина и годами его жизни выставили в качестве рекламного образца. Стоимость такого надгробия составляет порядка 27 тысяч рублей. Но горожанам не понравилась такая реклама.

«Я считаю, недопустимо использовать образ первого человека, полетевшего в космос, в любых видах маркетинга. Тем более подобного рода компаниям, которые ни к Гагарину, ни к космосу отношения не имеют и не будут иметь никогда. Неужели не придумали ничего умнее? Стыдно должно быть этим товарищам. Больше нечего добавить», — поделился тагильчанин Денис Анисимов. 

В магазине «Данила-мастер» по адресу Циолковского, 37 рассказали, что надгробие сделано исключительно с целью показать работу камнеобрабатывающей фабрики.

«Смотрят в основном не на Юрия Гагарина, а на гравировку, оформление памятника. Насчёт Гагарина нам никаких эмоций не высказывали, никаких негативных комментариев не поступало», — рассказал продавец журналисту АН «Между строк».

Фото: 
АН «Между строк»
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