В Нижнем Тагиле лжеврачи украли у пенсионерки 300 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле 81-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые попали в её квартиру под видом медицинских работников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Около 18 часов на пороге женщины оказались две незнакомки. Они представились сотрудницами поликлиники. Войдя в квартиру, они стали интересоваться здоровьем пожилой женщины. Одна из «медиков» сообщила о положенной всем пенсионерам компенсации за лекарства и попросила принести пятитысячную купюру, чтобы переписать номер. Для чего это нужно, пожилая женщина не поняла, но всё же пошла в комнату и достала деньги из кошелька.

Ещё какое-то время женщины выясняли у пенсионерки, есть ли у неё какие-либо жалобы на здоровье. В это время в квартиру вошла третья гостья и напомнила «коллегам», что пора заканчивать «медицинский осмотр». Пенсионерке вернули купюру, и все трое покинули жилище, так и не дав никаких рекомендаций и разъяснений о выплате компенсации.

Странное поведение «медиков» заставило старушку заволноваться и проверить свои сбережения. Она достала из-за дивана портмоне, в котором хранила накопления в размере 300 тысяч рублей, но денег там не оказалось. Расстроенная пожилая женщина тут же позвонила в полицию.

В настоящее время в отделе полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая в крупном размере). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание мошенниц.

В полиции просят тагильчан быть предельно внимательными в общении с незнакомцами, необходимо чаще напоминать пожилым родственникам, чтобы они не пускали домой посторонних, обязательно информировали своих близких о визите незнакомцев, при необходимости сообщали в полицию информацию о неизвестных лицах.