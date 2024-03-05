В Нижнем Тагиле лжеоператоры сотовой связи обманули пенсионерку на 730 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле 61-летнюю тагильчанку обманули мошенники, назвавшись представителями оператора сотовой связи. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», пострадавшая рассказала полиции, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником компании сотовой связи и предупредил женщину, что у неё якобы скоро закончится договор на предоставление связи и его необходимо продлить. Пенсионерка согласилась продлить услуги оператора. После этого ей на телефон приходили СМС с цифровыми кодами, которые тагильчанка диктовала лжеоператорам. На следующий день мошенники сообщили пенсионерке, что неизвестные лица от её имени пытаются оформить кредит в одном из банков. Чтобы пресечь незаконные действия, женщине необходимо оформить онлайн-кредит, снять денежные средства и перевести их на «безопасный счёт». 61-летняя тагильчанка, поверив совершенно незнакомым людям, сделала всё, что от неё потребовали. При этом пострадавшая не посоветовалась близкими или знакомыми.

«Зачисленные на её банковскую карту денежные средства в размере порядка 730 тысяч по указанию мошенника в вечернее время пенсионерка перечислила через банкомат, расположенный на проспекте Ленина. Когда же вернулась домой, засомневалась в правильности своих действий и позвонила в полицию», — сообщили в МВД.

В полиции напоминают, что нельзя передавать неизвестным лицам свои персональные данные, коды из СМС-сообщений, переходить по сомнительным ссылкам и устанавливать программы удалённого доступа в телефон, а также разъясняют, что не существует никаких безопасных или резервных счетов.