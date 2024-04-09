В Нижнем Тагиле любителя покататься пьяным за рулём приговорили к обязательным работам и конфисковали у него 1 млн рублей

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Тагильчанин признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, 21 октября 2023 года в 16:10 обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, управлял автомобилем Honda Civic. Мужчина ехал по дороге в посёлке Песчаном, где его остановили сотрудники ГИБДД. Они обнаружили явные признаки опьянения: запах алкоголя, неустойчивая поза, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался, после чего был отстранён от управления транспортным средством.

«При этом в июле 2022 года молодой человек постановлением мирового судьи был привлечён к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд назначил тагильчанину наказание в виде 300 часов обязательных работ, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Автомобиль, которым управлял осуждённый, был продан владельцем ещё до рассмотрения уголовного дела в суде. В связи с этим Ленинский районный суд конфисковал у осуждённого в доход государства денежные средства, эквивалентные стоимости реализованного транспортного средства, в сумме 1 млн рублей.