В Нижнем Тагиле любитель коньяка повторно попался на пьяной езде 

Дзержинский райсуд приговорил к лишению свободы пьяного водителя, который пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но в итоге спровоцировал аварию. Об этом АН «Между строк» рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Следствием установлено, что в сентябре 2021 года тагильчанин, выпив бутылку коньяка, решил на своём автомобиле съездить за добавкой алкоголя в магазин. Но мужчине не повезло: его заметили сотрудники ГИБДД. Мужчина проигнорировал требование остановиться, решив скрыться от госавтоинспекторов. Уходя от преследования, он врезался в Toyota Land Cruiser 150.

При прохождении медосвидетельствования прибор показал наличие спирта в выдыхаемом воздухе. Позже инспекторы ГИБДД выяснили, что любитель пьяного вождения ранее был осуждён за совершение аналогичного преступления и лишён водительских прав.

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