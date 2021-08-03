В Нижнем Тагиле лишили прав скрывшегося с места ДТП водителя

В Нижнем Тагиле лишили прав водителя, который скрылся с места ДТП, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Инцидент произошёл 24 июля около 22:45. Водитель на неустановленном автомобиле, следуя по улице Быкова в сторону улицы Максима Горького, у дома № 24 врезался в припаркованный Opel Astra, после чего скрылся с места ДТП и не сообщил в правоохранительные органы о происшествии.

«Сотрудники ГИБДД предприняли ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность виновника аварии. Им оказался 32-летний водитель Mitsubishi Lancer, который ранее уже был замечен в нарушении ПДД и восемь раз привлекался к административной ответственности. Мужчина пояснил инспекторам, что после того, как совершил ДТП, испугался и решил избежать ответственности», — пояснили в ведомстве.

По данному факту в отношении виновника аварии составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия». Решением Ленинского мирового суда водителя лишили прав управления автомобилем на один год.