В Нижнем Тагиле ликвидируют шламонакопитель токсичных отходов ВМЗ

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила. Результатом проверки стало внесение шламонакопителя в государственный реестр объектов накопленного вреда и требование о ликвидации объекта до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердовской области.

Общий объём вредных отходов в шламонакопителе составляет 1,473 тысячи тонн, которые образовались в результате прошлой хозяйственной деятельности ФГУП «Высокогорский механический завод». По данным областного кадастра отходов, шламонакопитель выведен из эксплуатации в 1983 году, однако не был рекультивирован.

Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с требованиями о возложении на Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и администрацию города обязанности по ликвидации объекта, потребовав обеспечить включение шламонакопителя в госреестр, а после — ликвидировать объект до 31 декабря текущего года. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Исполнение решения суда в части организации выполнения работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среды находится на контроле природоохранной прокуратуры.