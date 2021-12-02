В Нижнем Тагиле ликвидировали 30 незаконных свалок рядом с законными

В ноябре в 15 городских округах на севере Свердловской области были зафиксированы незаконные свалки рядом с контейнерными площадками. Как сообщает пресс-служба компании «Рифей», в Нижнем Тагиле местные власти очистили от захламления 16 из 49 контейнерных площадок.

После истечения 30-дневного срока к уборке незаконных свалок подключился региональный оператор. На данный момент 120 кубометров мусора вывезено после очистки 14 контейнерных площадок в Нижнем Тагиле. В пресс-службе компании отметили, что в городе предстоит вывезти свалки ещё с 19 контейнерных площадок.