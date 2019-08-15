В Нижнем Тагиле лихач на ВАЗ-2112 на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку

Сегодня, 15 августа, около 10:30 у дома № 57 по проспекту Ленина (остановка «Кинотеатр “Родина”») ВАЗ-2112 на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, автомобиль под управлением 20-летнего мужчины двигался со стороны улицы Пархоменко.

«В ходе опроса участников происшествия и очевидцев, а также просмотра записей видеокамеры наблюдения установлено, что ребёнок следовал по пешеходному переходу на самокате, спокойным шагом. Две машины в левой и средней полосе остановились, чтобы пропустить пешеходов, водитель ВАЗ-2112 решил проехать пешеходный переход, так как не увидел пешехода», — пояснили в дорожной полиции.

В результате столкновения школьница получила черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу. В ГИБДД уточнили, что водитель отечественной легковушки имеет стаж вождения один год. За это время он неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходного перехода, наличие технических неисправностей. Также водитель привлечён к административной ответственности за несвоевременную оплату штрафов.