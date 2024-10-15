В Нижнем Тагиле личный приём проведёт замруководителя СУ СК по Свердловской области

В пятницу, 18 октября, в Нижнем Тагиле проведёт выездной личный приём граждан заместитель руководителя следственного управления СК России по Свердловской области полковник юстиции Алексей Невгад. Личный приём состоится в здании следственного отдела по Дзержинскому району в 13:00.

В ходе личного приёма граждане могут обращаться по вопросам проведения проверок и расследования уголовных дел о преступлениях, относящихся к подследственности Следственного комитета РФ, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ. В том числе принимаются обращения относительно проведения проверок и расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях общеуголовной направленности (преступления против личности и т.д.), обращения о расследовании уголовных дел относительно действий (бездействия) медицинских работников, о фактах невыплаты заработной платы, о преступлениях среди несовершеннолетних. При соблюдении указанного условия принимаются обращения с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц, с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей и руководства следственного отдела СУ СКР по Свердловской области на соответствующей территории. Также принимаются обращения по вопросу трудоустройства в органы СК России.

Гражданам, желающим обратиться на личный приём, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае присутствия с заявителем и его представителя — также документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего разрешению заместителем руководителя следственного управления; документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными органами, в том числе правоохранительными и судебными органами, органами местного самоуправления.

Для записи на личный приём необходимо предварительно позвонить по телефонам: 8(343)297-71-69, 8(343)297-71-72, 8(343)297-71-73 (отдел по приёму граждан и документационному обеспечению областного СУ СКР) либо по телефонам: 8(3435)40-37-70; 8(3435)40-37-71 (следственный отдел по Дзержинскому району города Нижний Тагил СУ СКР области) или оставить контактную информацию на сайте регионального следственного управления (в разделе сайта «Интернет-приёмная») http://sverdlovsk.sledcom.ru/references.