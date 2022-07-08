В Нижнем Тагиле Lexus сбил 12-летнего велосипедиста

Госавтоинспекция Нижнего Тагила устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний велосипедист. ЧП произошло 07 июля 17:25 часов у дома № 1 по улице Садоводов.

«31-летний водитель автомобиля Lexus, двигаясь по улице Садоводов со стороны Южного подъезде допустил наезд на 12-летнего велосипедиста, который выехал с прилегающей территории и начал пересекать проезжую часть дороги», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

В результате ДТП пострадавший ребёнок с различными травмами госпитализирован в​ ДГБ № 3. На момент ДТП водитель был трезв. Также сотрудники технического надзора выявили, что, окна в автомобиле были затонированы не по ГОСТу. На водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ, и части 3.1. ст.12.5 КоАП РФ.

Водитель автомобиля пояснил, что велосипедист неожиданно выехал из-за стоящих автомашин с прилегающей территории пересекая транспортный поток.

Родители пострадавшего подростка рассказали автоинспекторам, что сын с их разрешения пошёл на прогулку со старшей сестрой, с собой взяли велосипеды. Но где их дети находятся во время прогулки они не контролируют. На одежде у ребёнка отсутствовали световозвращающие элементы и средства пассивной защиты.

На месте ДТП сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, составили процессуальные документы и опросили очевидцев. По факту происшествия сотрудниками полиции будет проведено обследование образовательной организации, в которой обучается пострадавший ребенок на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге, также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция Нижнего Тагила призывает родителей контролировать досуг своих детей и регулярно проводить с ними беседы по правилам безопасного поведения на дорогах.

Напоминаем, что детям младше 14 лет запрещено передвигаться на велосипеде по проезжей части, во время катания рекомендуем использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы на одежде.