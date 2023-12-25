В Нижнем Тагиле легковушка вылетела на тротуар и перевернулась (ВИДЕО)

Накануне, 24 декабря, в Нижнем Тагиле произошло ДТП на улице Космонавтов. Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД города, авария произошла около 10:00 у дома № 10. 72-летний водитель Toyota Corolla, выезжая со второстепенной дороги на улицу Космонавтов, во время манёвра не предоставил преимущество двигавшемуся в сторону улицы Красноармейской автомобилю Lada Granta, тем самым спровоцировал столкновение.

От удара отечественная легковушка потеряла сцепление с дорогой, вылетела на тротуар и перевернулась. 50-летний водитель и 34-летний пассажир Lada в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения Нижнего Тагила.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водительский стаж водителя Toyota Corolla составляет 33 года. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 4 раза. Водитель Lada Granta имеет 12-летний опыт вождения, к ответственности не привлекался ни разу. Расследование инцидента продолжается, отметили в ГИБДД.