В Нижнем Тагиле легковушка врезалась в столб

4 ноября в 19:55 на улице Джамбула в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, во время обгона 32-летняя девушка, находившаяся за рулём Toyota Auris, не справилась с управлением и врезалась в стоящий на обочине дороги столб.

В момент ДТП в автомобиле также находились две женщины 34 и 32 лет. От удара, который пришёлся на правый борт автомобиля, легковушка получила серьёзные механические повреждения, а пассажиры — травмы различной степени тяжести. Как рассказал ИА «Все новости» директор Центра защиты населения и территории Сергей Копёркин, водителя и пассажиров зажало от удара в салоне, поэтому для их извлечения привлекли спасателей. Кроме того, пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, также получила перелом таза, а девушка, сидевшая сзади с правой стороны, — сотрясение головного мозга и закрытый переломом грудного отдела позвоночника.