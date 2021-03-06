В Нижнем Тагиле легковушка протаранила машину скорой помощи (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле легковушка протаранила карету скорой помощи. ДТП произошло 5 марта около десяти часов вечера в микрорайоне Выя возле магазина «Со смаком», сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Нижний Тагил». Момент столкновения попал на запись видеорегистратора, где видно, как легковушка ехала на зелёный свет, в это время на перекрёстке появилась скорая с включёнными проблесковыми маячками. При этом грузовик, заметив машину скорой помощи, притормаживает перед перекрёстком, а легковой автомобиль продолжает ехать с той же скоростью.
В отделе пропаганды ГИБДД и на станции СМП отметили, что о происшествии не знают.
«Мы вам тоже ничего рассказать не можем, так как наши машины в ДТП не попадали», — рассказал АН «Между строк» главный врач станции СМП Сергей Безбородов.