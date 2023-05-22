В Нижнем Тагиле легковушка на большой скорости врезалась в столб

Накануне, 21 мая, около 18:00 на Октябрьском проспекте легковой автомобиль протаранил электроопору. Как пояснили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель за рулём автомобиля Honda Civic, двигаясь в сторону Уральского проспекта, не справился с управлением. От столкновения с препятствием 27-летний мужчина, находившийся за рулём, и его 24-летняя спутница получили травмы различной степени тяжести, с которыми были госпитализированы в Демидовскую больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Как утверждают очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», Honda двигалась по Октябрьскому проспекту с превышением скорости.